Morelia, Michoacán, 1 de agosto de 2026.- Como parte del avance del proyecto Morebús, durante los primeros días de agosto se realizarán trabajos de pilotaje en la zona del paso superior ferroviario de Tres Puentes, etapa que requiere el ingreso de maquinaria especializada para la construcción de la infraestructura que dará soporte al nuevo sistema de transporte público.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), encabezada por María Elena Huerta, informó que se implementó la reducción temporal de un carril sobre el puente, en el sentido de la avenida Pedregal hacia el Monumento a Lázaro Cárdenas. Esta medida preventiva tiene como objetivo salvaguardar la integridad de automovilistas, operadores del transporte y personal de obra, debido a los trabajos de excavación que se realizan en la parte inferior para confinar el carril exclusivo del Morebús.

La titular de la Sedum precisó que estas labores forman parte del cronograma de ejecución y permitirán continuar con la adecuación del puente. De igual forma, enfatizó que, por el momento, no se contemplan cierres viales adicionales en la zona, a excepción del cierre temporal ya vigente en el Obelisco.

No obstante, conforme avance la construcción de los carriles confinados del Morebús, la circulación se modificará de manera gradual. Estas adecuaciones podrían incluir reducciones parciales de carriles durante maniobras específicas con maquinaria pesada.

Asimismo, la funcionaria estatal destacó que las obras se han intensificado durante el periodo vacacional para aprovechar la disminución del flujo vehicular y acelerar la ejecución del proyecto mediante jornadas de trabajo extendidas, con el propósito de reducir las afectaciones a la movilidad y cumplir con los tiempos programados.

La Sedum exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación, utilizando las rutas alternas habilitadas para disminuir la carga vehicular y contribuir a una circulación más segura mientras continúan las obras del sistema Morebús.