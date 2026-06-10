Nahuatzen, Mich.- 10 de junio de 2026.- De forma extraoficial ha trascendido que 5 oficiales de la Guardia Civil fallecidos y al menos 6 lesionados, dejó como saldo la emboscada ocurrida la tarde de este jueves en la región de Nahuatzen.

Cerca de las 15:00 los oficiales pidieron apoyo debido a que una célula criminal, los atacó con armamento de grueso calibre cerca de la población de La Mojonera, en las inmediaciones del camino que comunica de Nahuatzen a Zacapu.

#Videos 🚨 Extraoficial 5 policías muertos y al menos 6 heridos tras emboscada en la región Nahuatzen #Michoacán pic.twitter.com/t2fHmNtFPx — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 10, 2026

De forma inmediata policías de municipios aledaños, de regiones de la Guardia Civil y Fuerzas Federales se trasladaron al sitio, dónde hallaron a 5 de sus compañeros sin vida y otros tantos heridos.

Los agentes lesionados fueron traslados hospitales de la región para su adecuada atención médica. Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan mayor información al respecto.

En la zona se mantiene activo un operativo en el que agentes estatales y federales con apoyo aéreo buscan capturar a los responsables.

AGENCIA RED 113