Cuando el fútbol empezó a jugarse en dos mundos

Mtra. Miryam E. Camacho Suárez

A unos días del Mundial más tecnológico de la historia, la FIFA utilizará un balón equipado con sensores capaces de enviar información cientos de veces por segundo. Los sistemas arbitrales rastrearán en tiempo real la posición de los jugadores mediante cámaras especializadas y modelos tridimensionales capaces de reconstruir una jugada completa desde múltiples ángulos. Las decisiones de fuera de juego podrán generar alertas prácticamente instantáneas para los árbitros. Y la inteligencia artificial participará simultáneamente en el arbitraje, la producción televisiva, el análisis táctico y el procesamiento de millones de datos durante cada encuentro.

Y, sin embargo, mientras todo esto ocurre dentro de la cancha, afuera la realidad sigue otro guion.

En México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene movilizaciones y ha amenazado con intensificar sus protestas en plena celebración mundialista. En Estados Unidos, la selección de Irán terminó estableciendo su concentración en Tijuana debido a dificultades migratorias que afectaron a parte de su delegación. En Canadá, continúa el debate sobre quién terminará absorbiendo los costos multimillonarios de una organización que ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

La tecnología ha conseguido reducir márgenes de error de centímetros y milisegundos dentro del terreno de juego. Pero sigue siendo incapaz de resolver algunos de los conflictos más humanos que rodean al torneo.

Y es precisamente esa contradicción la que vuelve tan interesante al Mundial de 2026, porque más allá de los goles, las selecciones y los favoritos, estamos presenciando algo que nunca había ocurrido a esta escala: el fútbol ha comenzado a desarrollarse simultáneamente en dos mundos: uno visible y otro invisible.

El visible es el que conocemos desde siempre. El que no controla la inteligencia artificial. El mundo de las decisiones políticas, las protestas sociales, las fronteras, los intereses económicos, las emociones de los aficionados y las tensiones que acompañan a cualquier evento global.

Es el mundo que nos recuerda, una y otra vez, que existen elementos profundamente humanos que ningún algoritmo ha logrado controlar. Ahí están las movilizaciones de la CNTE en México, las dificultades migratorias que enfrentó la selección de Irán para ingresar a Estados Unidos o los debates en Canadá sobre quién debe asumir la factura final de la organización.

Y luego está el mundo invisible, el que sí comienza a ser administrado por sistemas de inteligencia artificial, formado por sensores, cámaras, modelos tridimensionales, sistemas de seguimiento corporal y algoritmos capaces de procesar millones de datos durante cada partido.

Mientras los aficionados observan el encuentro desde las gradas o frente a una pantalla, una segunda versión del juego se desarrolla en paralelo, una versión construida con datos.

Una versión donde cada movimiento puede medirse, cada trayectoria puede registrarse y cada decisión puede contrastarse matemáticamente.

Y esto, no es una metáfora, el balón oficial incorpora sensores capaces de transmitir información de manera constante hacia los sistemas tecnológicos que respaldan las decisiones arbitrales cada toque queda registrado, cada trayectoria puede reconstruirse y cada contacto puede verificarse.

Durante décadas el balón fue el objeto alrededor del cual giraba el juego. Hoy también se ha convertido en una fuente permanente de información sobre el propio partido, ya también produce datos sobre él.

Y hay otra transformación que es todavía más sorprendente: los sistemas utilizados por FIFA permiten construir modelos tridimensionales extremadamente precisos para apoyar las decisiones de los arbitros.

Mientras un delantero corre hacia la portería, una representación matemática de ese movimiento está siendo procesada simultáneamente por el sistema, lo mismo pasa mientras un defensa intenta cerrar espacios, cámaras especializadas registran posiciones y desplazamientos imposibles de seguir con precisión para el ojo humano.

No estamos hablando de una simple repetición de video, estamos hablando de una segunda capa del partido desarrollándose en paralelo, un partido invisible construido con datos.

Durante más de un siglo, el árbitro observó, interpretó y decidió, podía equivocarse o acertar, pero la responsabilidad de la decisión descansaba esencialmente sobre sus ojos y su criterio.

Hoy observa acompañado de sensores, cámaras, moodelos tridimensionales, sistemas de seguimiento corporal, alertas automáticas y herramientas capaces de detectar posiciones y trayectorias con una precisión imposible para cualquier ser humano.

La decisión final sigue siendo humana, pero el proceso para llegar a ella ya no lo es completamente.

Sin embargo, la tecnología puede detectar un fuera de juego con una precisión extraordinaria, pero sigue sin poder anticipar el miedo de un jugador frente a un penal decisivo.

Puede reconstruir una jugada en tres dimensiones, pero no puede reconstruir completamente la presión psicológica que llevó a un futbolista a equivocarse.

Puede analizar velocidades, trayectorias, distancias recorridas y patrones de movimiento, pero sigue sin poder explicar por qué un equipo aparentemente inferior logra derrotar a otro que, sobre el papel, parecía invencible.

La inteligencia artificial está aprendiendo a medir el fútbol, pero medir no siempre significa comprender la humanidad.

Y quizá ahí se encuentra la verdadera historia del Mundial de 2026 :hasta dónde puede llegar la tecnología y dónde comienzan los límites de aquello que sigue siendo profundamente humano.

Porque mientras la FIFA construye el entorno más sofisticado que el deporte haya conocido, las protestas continúan, las fronteras siguen existiendo, las tensiones políticas permanecen y las emociones continúan decidiendo partidos.

Por primera vez, el fútbol se jugará simultáneamente en dos mundos, uno hecho de datos, sensores y algoritmos y, otro hecho de intuición, presión, conflicto, inspiración y errores humanos.

Hasta ahora, ninguno ha conseguido sustituir al otro.

Miryam Elizabeth Camacho Suárez

Comunicadora y abogada con formación en Ciencias Políticas. Combina la precisión del derecho con la sensibilidad narrativa para explorar temas de integridad, transparencia y cultura digital. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el fortalecimiento de la confianza pública y en la reflexión sobre cómo se comunican las instituciones y cómo se preserva la memoria en tiempos de sobreinformación. Actualmente desarrolla proyectos editoriales que entrelazan comunicación, ética y tecnología.