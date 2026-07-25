Morelia, Mich.- 25 de julio de 2026.- La tarde de este sábado fue localizado un brazo humano cercenado y en estado de descomposición, en las aguas del Río Grande de Morelia. Previamente fue hallado un pie en la zona sur de la capital.

De acuerdo con las autoridades, en un primer momento se recibió un reporte que sobre una parte corporal flotando en las aguas del Río Grande, en las inmediaciones de la colonia El Ferrocarrilero.

Oficiales de la Guardia Civil se movilizaron para atender la denuncia ciudadana y al recorrer la avenida del Rio Grande, en el cruce con Guadalupe Victoria, ya en los límites de las colonias Prados Verdes e Industrial, observaron la mencionada extremidad.

Los uniformados resguardaron el área del hallazgo y solicitaron la intervención de los especialistas de la Fiscalía General del Estado, para que se realizaran los correspondientes actos de investigación.

Es de recordar que horas antes se dio el hallazgo de un pie a un costado del borde del río, que cruza la calle Margarita Maza de Juárez, de la colonia Balcones de Morelia.

AGENCIA RED 113