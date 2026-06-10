Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026.- A pocos días de que México viva la emoción de la máxima fiesta del fútbol, Michoacán se posiciona como uno de los destinos imperdibles para visitantes nacionales e internacionales, gracias a la riqueza cultural, natural y gastronómica que distingue a “el alma de México”.

El reconocido creador de contenido especializado en viajes y gastronomía, Alan Estrada, conocido también como “Alan x el Mundo”, promovió al estado a través de sus redes sociales, en las que invitó a descubrir los sabores, tradiciones y experiencias que hacen de Michoacán un referente culinario a nivel nacional.

“Viajar a México es un paraíso de sabores en cada rincón y ¡Michoacán enamora todos los paladares!”, afirmó en una de sus publicaciones y destacó parte de la amplia oferta gastronómica que puede disfrutarse en las distintas regiones de la entidad.

Entre los platillos y productos emblemáticos que Alan x el Mundo recomendó disfrutar se encuentran la sopa tarasca, los charales fritos, la nieve de pasta, la morisqueta con carne y salsa, el atole de grano, las enchiladas placeras, los chongos zamoranos, además de las tradicionales corundas, los uchepos y las emblemáticas carnitas.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, señaló que este tipo de promoción fortalece la presencia del estado entre potenciales visitantes que buscan destinos auténticos, con experiencias vinculadas a la cocina tradicional y al patrimonio cultural.

La promoción turística de Michoacán rumbo a la gran fiesta futbolística también contempla la difusión de sus atractivos en medios nacionales. Como parte de estas acciones, millones de espectadores conocerán la riqueza de la región lacustre a través de una cápsula especial que se transmitirá en el programa “La Jugada del Verano”, de Canal 5, en la que Monserrat Oliver mostrará el lago de Pátzcuaro, el Muelle General, Janitzio y los paisajes que distinguen a esta emblemática zona. Para conocer más experiencias y destinos, la Sectur invita a visitar el portal oficial https://visitmichoacan.com.mx/.