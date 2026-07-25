Morelia, Michoacán, 25 de julio de 2026.- El Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola “El Infiernillo” (Cetaem), perteneciente a la Comisión de Pesca del Estado (Compesca), produce anualmente alrededor de seis millones de crías de tilapia, destinadas a fortalecer la acuacultura, el repoblamiento de cuerpos de agua y la actividad pesquera en diversas regiones de Michoacán.

🐟 El Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola "El Infiernillo" (Cetaem), produce anualmente alrededor de seis millones de crías de tilapia, destinadas a fortalecer la acuacultura, el repoblamiento de cuerpos de agua y la actividad… pic.twitter.com/DKc1XRZR0w — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 26, 2026

La producción se realiza bajo estrictos estándares sanitarios y de calidad, lo que garantiza organismos con las condiciones óptimas para favorecer su crecimiento y supervivencia en granjas acuícolas, presas, bordos y lagos del estado, beneficiando a productores, cooperativas pesqueras y programas de repoblamiento.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que el Cetaem se ha consolidado como un referente en la producción de organismos acuáticos, gracias a su capacidad técnica y al trabajo especializado que se realiza en sus instalaciones para atender la demanda de productores y fortalecer los programas de repoblamiento.

“Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la producción de crías de tilapia para que más productores tengan acceso a organismos de calidad y puedan mejorar su productividad. Con ello impulsamos la acuacultura, fortalecemos la pesca y contribuimos a la seguridad alimentaria de las familias michoacanas”, expresó el funcionario estatal.

Estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno estatal para impulsar el desarrollo de la acuacultura, incrementar la producción pesquera y fortalecer la seguridad alimentaria, mediante la entrega de organismos de alta calidad que contribuyen a elevar la productividad del sector.