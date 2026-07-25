Morelia, Mich.- Sábado 25 de julio de 2026.- Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por un sujeto armado que montaba a caballo durante una fiesta religiosa en honor a Santiago Apóstol, en la Tenencia de San Miguel del Monte, al sur de Morelia, informaron autoridades policiales.

El hecho se registró la tarde de este sábado en un predio ubicado sobre la calle José María Morelos, a un costado del salón de eventos “Mirasara”. De acuerdo con las fuentes, durante la convivencia un jinete armado disparó contra otro asistente y le provocó al menos tres heridas de proyectil en el pecho. Tras la agresión, el agresor escapó y se internó en una zona boscosa.

Al escuchar las detonaciones, las personas que se encontraban en el lugar corrieron para ponerse a salvo y solicitaron ayuda. Tras enterarse, unos patrulleros municipales, agentes ministeriales y paramédicos acudieron al sitio para auxiliar al agraviado, mismo que fue llevado de urgencia a un hospital.

De la víctima se desconoce la identidad. Se trata de un joven de entre 25 y 30 años de edad, de complexión delgada y piel morena. Los oficiales acordonaron el área para preservar los indicios, luego los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) emprendieron las averiguaciones correspondientes.

Trascendió que policías y agentes investigadores realizaron recorridos en la zona para localizar al agresor; sin embargo, hasta el momento no ha sido detenido.

AGENCIA RED 113