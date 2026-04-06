Pátzcuaro, Mich.- Lunes 06 de abril de 2026.- Un camión repartidor de la empresa Bimbo fue atravesado e incendiado sobre la autopista Siglo XXI, a la altura del kilómetro 50. Afortunadamente, solo hubo daños materiales, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este lunes en el tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan. La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que posteriormente acudieron bomberos municipales, quienes lograron sofocar el fuego.

Hasta el momento se desconoce quién o quiénes provocaron la quemazón. Unos patrulleros acudieron al sitio para abanderar la zona, mientras que las instancias competentes se encargaron de realizar las averiguaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113

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