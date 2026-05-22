Queréndaro/Zinapécuaro, Mich.- Viernes 22 de mayo de 2026.- Sujetos armados protagonizaron un enfrentamiento en la población de El Calvario, localizada en el municipio de Queréndaro. El hecho de violencia se extendió hasta la región de Zinapécuaro, informaron autoridades policiales.

Las fuentes indicaron que la situación no dejó muertos; únicamente, durante su fuga, los involucrados quemaron un automóvil sobre la carretera Zinapécuaro-Álvaro Obregón, cerca de la comunidad de Francisco Villa, a pocos metros de la desviación a San José del Puerto.

Al enterarse de lo ocurrido, policías de Queréndaro, Indaparapeo y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementaron un operativo en las zonas donde se registraron las balaceras, con el objetivo de restablecer el orden y la seguridad.

AGENCIA RED 113