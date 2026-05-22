Villamar, Mich.- 22 de mayo de 2026.- La mañana de este viernes, delincuentes se apoderaron de varios vehículos y los usaron para bloquear la carretera Jacona – Jiquilpan, en aparente respuesta a los operativos desplegados por las autoridades en la región.
🚨 #Video | La mañana de este viernes, delincuentes se apoderaron de varios vehículos y los usaron para bloquear la carretera Jacona – Jiquilpan, en aparente respuesta a los operativos desplegados por las autoridades en la región. #Michoacán pic.twitter.com/WNX6G0lW5c— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 22, 2026
Según los primeros informes, los hechos se reportaron en las inmediaciones de la desviación a la comunidad de Jaripo, donde criminales arrojaron estrellas ponchallantas afectando a varias unidades motrices, en su mayoría de reparto.
Además el conductor de un camión de carga fue despojado de unidad, misma que sujetos armados usaron para atravesar y cerrar el paso sobre dicha rúa.
En la zona se presentaron oficiales de la Guardia Civil y fuerzas federales para reestablecer el tránsito y garantizar la seguridad de automovilistas y pobladores.
Es de señalar que mandos castrenses refirieron que los operativos interinstitucionales en la región de se mantienen con la finalidad de realizar la captura de objetivos delincuenciales prioritarios.
AGENCIA RED 113