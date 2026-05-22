Villamar, Mich.- 22 de mayo de 2026.- La mañana de este viernes, delincuentes se apoderaron de varios vehículos y los usaron para bloquear la carretera Jacona – Jiquilpan, en aparente respuesta a los operativos desplegados por las autoridades en la región.

Según los primeros informes, los hechos se reportaron en las inmediaciones de la desviación a la comunidad de Jaripo, donde criminales arrojaron estrellas ponchallantas afectando a varias unidades motrices, en su mayoría de reparto.

Además el conductor de un camión de carga fue despojado de unidad, misma que sujetos armados usaron para atravesar y cerrar el paso sobre dicha rúa.

En la zona se presentaron oficiales de la Guardia Civil y fuerzas federales para reestablecer el tránsito y garantizar la seguridad de automovilistas y pobladores.

Es de señalar que mandos castrenses refirieron que los operativos interinstitucionales en la región de se mantienen con la finalidad de realizar la captura de objetivos delincuenciales prioritarios.

AGENCIA RED 113

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