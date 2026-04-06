Morelia, Mich.- Lunes 06 de abril de 2026.- Un camión repartidor de agua fue incendiado por manifestantes de Arantepacua sobre el Libramiento Sur-Poniente de la ciudad de Morelia, justo frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), según trascendió durante la cobertura de la noticia.

🔥 #Opina | Ya van varios camiones quemados por parte de comuneros de #Arantepacua, durante su manifestación en #Morelia, al recordar de esta manera la matanza y tortura de comuneros de esa localidad el 5 de abril de 2017. La forma de manifestarse ha generado pólémica y… pic.twitter.com/TRZteV324d — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 6, 2026

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas de este lunes, a la altura de la colonia Sentimientos de la Nación. Autoridades acudieron al sitio, abanderaron la situación y desviaron los vehiculos hacia rutas alternas.

Asimismo, se solicitó la presencia de bomberos para sofocar el fuego. El camión quedó atravesado sobre la vialidad, lo que obstaculizó el paso de los automotores.

Previamente ya habían quemado un camión en la carretera Pátzcuaro-Uruapan, y otro más en la avenida periodismo.

Información en desarrollo.

Agencia RED 113