Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026.- El crecimiento del empleo formal en Michoacán, que alcanzó este año los 501 mil 402 trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no solo representa un avance en cifras, sino un factor determinante para el fortalecimiento económico y social del estado.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó que la incorporación de más trabajadores a la formalidad impulsa directamente el dinamismo económico, al ampliar la base de contribuyentes, fortalecer el consumo interno y generar condiciones de mayor estabilidad para la inversión productiva.

El titular de la dependencia, Claudio Méndez Fernández, señaló que el empleo formal permite a las familias contar con ingresos constantes y acceso a servicios de salud, lo que reduce la vulnerabilidad ante emergencias médicas o contingencias económicas, y al mismo tiempo mejora su capacidad de planeación financiera y acceso a crédito.

Subrayó que este proceso tiene efectos multiplicadores en la economía estatal, ya que el aumento en el ingreso formal se traduce en mayor demanda de bienes y servicios, fortaleciendo a los sectores productivos locales y generando un círculo de crecimiento.

En este contexto, el avance en la formalización laboral contribuye a elevar la competitividad de Michoacán, al ofrecer mayor certidumbre a inversionistas y consolidar un entorno económico más sólido, con reglas claras y una fuerza laboral protegida.