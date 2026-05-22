Morelia, Michoacán, 22 de mayo de 2026. El Poder Judicial de Michoacán emitió la convocatoria para participar en el primer concurso de oposición abierto para ocupar el cargo de escribiente de juzgado de primera instancia, con la finalidad de integrar una reserva de personas aspirantes para desempeñar dicha función en los distintos distritos judiciales del estado, bajo los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y equidad.

La convocatoria está dirigida a profesionistas en Derecho que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, entre ellos contar con título y cédula profesional, no haber sido sentenciados por delito doloso y no encontrarse inhabilitados por alguna autoridad competente.

Como parte del proceso, las personas aspirantes deberán realizar un examen de preselección y, posteriormente, cursar y acreditar el Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Escribientes de Juzgado de Primera Instancia, el cual tendrá una duración de 250 horas y combinará actividades teóricas, prácticas y módulos de formación especializada.

El registro para el proceso de preselección se llevará a cabo el próximo 25 de junio de 2026, de manera electrónica a través del Portal de Alumnos de la Escuela Estatal de Formación Judicial.

El examen de conocimientos teóricos se aplicará de forma presencial el 30 de junio de 2026 en Morelia, mientras que el curso de formación iniciará el 11 de julio y concluirá el 25 de septiembre del mismo año.

Posteriormente, quienes acrediten el curso podrán participar en la etapa final del concurso de oposición, que contempla evaluaciones teóricas y prácticas programadas para octubre de 2026.

Las bases completas, requisitos, temario y calendario pueden consultarse en la convocatoria publicada en la página oficial del Poder Judicial de Michoacán: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/consejo/aviso.aspx?id=797