Una mujer fue brutalmente atropellada cuando intentaba cruzar una calle, acompañada de un sujeto que no daba crédito al fuerte accidente, que quedó videograbado en una cámara vecinal.
#ImágenesFuertes #Video | Un vehículo atropella a una mujer que intentaba cruzar la calle. El video de los hechos es impresionante. #Internacional #Opina— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 29, 2025
Vía #FafoTV pic.twitter.com/l4XiWvDYmN
El video que se ha vuelto viral, muestra a dos personas, entre ellas, una mujer de pantalón claro, blusa negra y un bolso, la cual aparentemente observa a ambos lados de la vía antes de intentar cruzar la calle, pero no fue suficiente para evitar el brutal impacto de un carro color azul marino, que incluso alcanza a tocar el claxon, antes del accidente.
En el video subido por la cuenta de X, FAFOTV, muestra el año 2025, pero no señala la fecha exacta ni el lugar de los hechos, pero parece ser en otro país del extranjero, y aunque no señala el estado de salud de la persona arrollada, se teme que pudo haber sido un resultado fatal, ya que queda inmovil, mientras el acompañante, corre y grita para reclamar al conductor.
Redacción VA