Gabriel Zamora, Mich.- 15 de mayo de 2026.- Un lesionado y cuantiosos daños materiales dejó como saldo un aparatoso choque múltiple, ocurrido anoche en la autopista Siglo XXI.
De acuerdo con fuentes de rescate, la colisión se registró en el kilómetro 132, del tramo carretero Gabriel Zamora – Taretan, cerca de la caseta de cobro de Santa Casilda y ocasiono el cierre parcial de dicha vialidad.
Otros usuarios de la carretera de cuota reportaron el percance, lo que movilizó a paramédicos y patrulleros, mismos que en sitio localizaron siniestrados una camioneta tipo SUV de color gris, una pickup blanca, así como un tráiler de la línea ORGON BROSS y un auto compacto de color gris, esta última unidad terminó destrozada.
A pesar de lo grave del incidente únicamente se reportó un lesionado, persona que fue atendida por los socorristas y trasladada por su valoración médica, sin que fuera revelada su identidad.
Oficiales de la Guardia Nacional División Seguridad en carreteras e Instalaciones realizaron los peritajes correspondientes y con apoyo de grúas retiraron los vehículos involucrados.
AGENCIA RED 113