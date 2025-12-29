Morelia, Michoacán; a 29 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) invita a las y los usuarios a aprovechar las promociones que se mantienen vigentes, con el objetivo de facilitar que se pongan al corriente en el pago del servicio de agua potable y apoyar la economía de las familias morelianas.

Actualmente, el Ooapas mantiene activo el programa Buen Fin, mediante el cual se otorga un 80 por ciento de descuento en multas y recargos, así como el programa de Pago Anticipado, que permite a las y los morelianos pagar la tarifa correspondiente al año 2026 con los costos vigentes de 2025. Ambos programas estarán disponibles hasta el próximo 31 de diciembre.

Este esquema busca brindar certeza en el pago del servicio y ofrecer alternativas accesibles a los usuarios, incluyendo la opción de Meses Sin Intereses (MSI) con tarjetas bancarias participantes. El pago anualizado puede realizarse con tarjetas de crédito de los siguientes bancos y comercios, entre otros: Afirme, Banco Azteca, BanBajío, Banjercito, Banregio, HSBC, Inbursa, INVEX, Liverpool, Scotiabank, Santander, y Suburbia.

Asimismo, el pago anticipado puede efectuarse de manera presencial en los siguientes módulos de atención de Ooapas:

Oficinas Centrales Acueducto

Av. Acueducto No. 1896, Col. Chapultepec Norte.

Módulo Carrillo Puerto
Mártir de Mérida s/n, Col. Felipe Carrillo Puerto.

Mártir de Mérida s/n, Col. Felipe Carrillo Puerto.

Módulo Pozo Oro
Guillermo Prieto No. 601, Col. Industrial.

Guillermo Prieto No. 601, Col. Industrial.

Guillermo Prieto No. 601, Col. Industrial. Módulo Villas del Pedregal

Av. de la Cantera No. 707, Villas del Pedregal II.

(Consultar horarios de atención).

Módulo Manantiales
Circuito Mintzita No. 444, Fracc. Manantiales.
(Horario: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas).

Circuito Mintzita No. 444, Fracc. Manantiales.

(Horario: lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas).

Ooapas reitera su compromiso de acercar facilidades a la ciudadanía y fortalecer una cultura de cumplimiento responsable en el uso y pago de los servicios de agua potable.