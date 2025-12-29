Zamora, Mich.- 29 de diciembre de 2025.- Un joven que se dirigía a trabajar a bordo de su motocicleta resultó con algunos golpes y raspones, al ser impactado por una camioneta que se dio a la fuga.

El percance ocurrió aproximadamente a las 08:35 horas de este lunes, en el cruce de la Avenida Juárez y Pino Suárez, de la zona Centro del municipio de Zamora, donde tras embestir al motorista, el conductor de la camioneta involucrada huyó.

Hasta el sitio se trasladaron paramédicos de Rescate quienes le brindaron los primeros auxilios a Efraín S., R., de 26 años de edad, el cual no requirió ser trasladado a un nosocomio.

En tanto que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho. La motocicleta de la marca Italika DM150, color negro con azul, con placa L1D19J de Michoacán fue retirada por familiares del afectado.