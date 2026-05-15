Morelia, Michoacán, a 15 de mayo de 2026.- La diputada Fabiola Alanís expresó un amplio reconocimiento al magisterio michoacano y a todas y todos los trabajadores de la educación, al destacar que la Cuarta Transformación ha dignificado su labor mediante el respaldo institucional, el pago puntual de salarios y el reconocimiento pleno a su papel en la construcción del país.

#Video | Fabiola Alanís: las maestras y maestros son pilares de la transformación y del futuro de nuestro pueblo.@FabiolaAlanis_S @CongresoMich @SEP_mx pic.twitter.com/6mnVyhpEPG — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 15, 2026

Fabiola Alanís señaló que durante muchos años las maestras y maestros enfrentaron abandono institucional, incertidumbre laboral y campañas de desprestigio; sin embargo, afirmó que con la llegada de la Cuarta Transformación comenzó una etapa distinta de respeto y acompañamiento al sector educativo.

“Hoy existe un gobierno que reconoce la enorme contribución social del magisterio. Las maestras y maestros no sólo enseñan contenidos académicos: forman generaciones, acompañan proyectos de vida y sostienen el tejido social de nuestras comunidades”, expresó.

La legisladora destacó que el cumplimiento puntual de la nómina magisterial y el respaldo permanente del Gobierno de México representan actos de justicia para miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en Michoacán.

“El pago puntual no es un privilegio; es un derecho. Y hoy ese derecho se garantiza gracias al compromiso de los gobiernos de la transformación con la educación pública y con quienes la hacen posible todos los días”, afirmó.

Asimismo, reconoció el respaldo que desde la federación se ha otorgado al sistema educativo, particularmente bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quienes —dijo— han colocado a la educación como una prioridad nacional.

“La Cuarta Transformación entendió algo fundamental: no puede haber bienestar ni justicia social sin educación pública fuerte y sin maestras y maestros dignificados”, señaló.

Fabiola Alanís sostuvo que el magisterio es un aliado fundamental del proceso de transformación nacional, porque diariamente contribuye a formar ciudadanía, conciencia social y valores comunitarios.

“Las y los docentes son aliados de la transformación porque todos los días acompañan a nuestras niñas, niños y jóvenes no sólo en su formación académica, sino también en su crecimiento humano”, indicó.

En ese sentido, destacó que las escuelas representan mucho más que espacios educativos.

“Las escuelas son centros de saber, pero también son el corazón de la vida comunitaria. Son espacios donde se construye convivencia, identidad, solidaridad y cohesión social”, expresó.