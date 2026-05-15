Morelia, Mich.- 15 de mayo de 2026.- Jorge “N”, alias “La Galleta” y/o “El Popeye”, presunto jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en la Región Lacustre de Michoacán, ya fue vinculado a proceso por diversos delitos federales, tras su reciente detención derivada de los operativos implementados luego de los enfrentamientos entre dicha organización criminal y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información obtenida por este medio, al imputado se le señala por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina con fines de comercio, además de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

La captura de “La Galleta” ocurrió en el municipio de Pátzcuaro junto con otros presuntos implicados, en medio de un reforzamiento operativo implementado por autoridades estatales y federales en la Región Lacustre.

Las autoridades identifican a Jorge “N” como un operador cercano de Mario Alberto Álvarez Espinoza, alias “El Metro”, considerado uno de los principales líderes criminales de Los Caballeros Templarios y por quien la Fiscalía General del Estado mantiene vigente una recompensa de 100 mil pesos.

Además, “La Galleta” era buscado por autoridades del estado de Puebla por su presunta relación con un homicidio, mientras que en Michoacán se le vincula con actividades de cobro de piso contra productores y comerciantes de Apatzingán y municipios de la zona lacustre.

La detención se registró luego de los hechos violentos ocurridos el pasado lunes en la región de Pátzcuaro, donde nueve personas murieron en dos eventos distintos; entre las víctimas, seis cuerpos fueron localizados calcinados dentro de una camioneta con equipo táctico alusivo a Los Caballeros Templarios.

Tras la captura, la Fiscalía General del Estado intensificó cateos y operativos en Pátzcuaro y municipios aledaños, mientras las corporaciones de seguridad permanecen en alerta ante posibles reacciones de grupos delincuenciales que disputan el control territorial en esa región.