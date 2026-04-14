Uruapan, Mich.- 14 de abril de 2026.- Con apenas unos minutos de diferencia, la noche se este martes se registraron dos ataques armados que dejaron un muerto y un lesionado en distintos puntos de la ciudad de la ciudad. Un presunto implicado en uno de los crimenes fue detenido.

Alrededor de las 20:00 horas, un hombre que se encontraba sobre la calle Tejeda, entre 16 de Septiembre y Niños Héroes, en la zona Centro, fue atacado a balazos por pistoleros motorizados, quienes después huyeron a toda velocidad.

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Tras el reporte, al lugar se trasladaron paramédicos de primera respuesta de APREVIT y Cruz Ámbar, quienes revisaron a la víctima, pero ya no tenía signos vitales; a simple vista presentaba al menos 5 impactos de proyectil y sólo se sabe que tenía unos 40 años de edad.

Elementos de distintas corporaciones policiacas desplegaron un operativo y sobre la Avenida Latinoamericana detuvieron a un presunto involucrado en el homicidio, mismo que viajaba en una motocicleta y tenía en su poder una pistola, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.

Minutos después, un hombre fue baleado por fuera de su casa sobre la calle Critón, en el Fraccionamiento Las Lomas, al norte de la cabecera municipal, situación que movilizó a autoridades de los tres órdenes de gobierno, sin embargo, los hechores lograron escapar.

En tanto, que el lesionado fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un a un hospital sin que se revelara su identidad.

En ambos casos personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar los correspondientes actos de investigación y en al caso del la calle Tejeda, el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue local.

Hasta el momento suman 6 personas sin vida y 3 lesionadas, en 9 distintos hechos violentos durante el presente mes de abril, en Uruapan:

01 de abril. Hombre fue asesinado por fuera de una tienda de abarrotes en la colonia Francisco J. Múgica.

03 de abril. Joven mujer asesinada a balazos la madrugada de este viernes santo, en Uruapan.

07 de abril. Un muerto y un herido, tras agresión armada en la colonia Palito Verde, de Uruapan.

09 de abril. Dueño de joyería el baleado en la colonia Ramón Farías de Uruapan.

11 de abril. Empistolados matan a tiros a un hombre, en Los Laureles de Uruapan.

13 de abril. Ataque armado contra vehículo en instalaciones de la CFE en Uruapan no deja víctimas.

14 de abril. Transportista es asesinado en aparente intento de asalto, en la carretera Uruapan-Paracho.

14 de abril. Un muerto, un herido y un detenido, tras dos ataques armados en Uruapan.

AGENCIA RED 113