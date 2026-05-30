Zitácuaro, Mich.- 30 de mayo de 2026.- La captura de cinco presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), tras una agresión armada contra militares en Zitácuaro, derivó este sábado en una serie de bloqueos carreteros, narcobloqueos y reportes de quema de vehículos que mantuvieron en tensión a la región Oriente de Michoacán.

De acuerdo con información preliminar de fuentes castrenses, elementos del 12/o Batallón de Infantería realizaban recorridos de reconocimiento en las inmediaciones de Acuitzio de Juárez, municipio de Zitácuaro, cuando detectaron tres vehículos con civiles armados.

Al percatarse de la presencia militar, los sujetos presuntamente abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión y lograron la captura de cinco hombres.

Durante la acción operativa fueron aseguradas cinco armas largas, dos armas cortas, cargadores, cartuchos y una camioneta Ford F-150. Hasta el momento las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos.

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Tras los hechos, decenas de taxistas y operadores de combis del transporte público bloquearon diversos puntos estratégicos y accesos carreteros del municipio, situación que provocó severas afectaciones a la movilidad y momentos de psicosis entre la población.

De acuerdo con reportes del C5 Michoacán, los cierres se registraron en la vía hacia Aputzio, El Hucaz-La Joya, la salida a Morelia a la altura de Valle Verde y Curungueo, así como en la salida a Toluca, cerca del CONALEP y las curvas del Gato.

En redes sociales también comenzaron a circular imágenes y reportes sobre la quema de al menos dos vehículos y una tienda Oxxo.

Habitantes del municipio buscaron resguardarse ante el temor de que pudieran registrarse enfrentamientos armados, ya que este tipo de acciones han antecedido episodios de violencia en esta región del estado.

Se espera que en las próximas horas autoridades estatales y federales emitan información oficial sobre los hechos y la situación de seguridad en Zitácuaro.

RED 113