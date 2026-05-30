Zitácuaro, Mich.- Sábado 30 de mayo de 2026.- Luego de la jornada de bloqueos carreteros y quema de vehículos registrada este sábado en el municipio de Zitácuaro, las vialidades fueron liberadas y la circulación quedó restablecida, mientras corporaciones policiales y elementos del Ejército Mexicano mantienen presencia en la región para reforzar la seguridad.

Hasta el momento no se han reportado nuevos hechos de violencia o actos vandálicos; sin embargo, el temor entre la población persiste debido a los acontecimientos ocurridos durante el día.

Aunque algunas actividades comenzaron a retomarse de manera gradual, gran parte de los comercios permanecen cerrados ante la incertidumbre y por precaución de sus propietarios, quienes optaron por no abrir sus establecimientos.

De igual forma, las corridas de autobuses hacia este municipio se reanudaron y operan con normalidad, mientras las autoridades continúan con recorridos de vigilancia en distintos puntos de la cabecera municipal y en las zonas donde se registraron las afectaciones.

La situación se mantiene en calma por el momento, aunque el ambiente entre los habitantes continúa marcado por la preocupación generada tras los hechos violentos que afectaron la movilidad y las actividades cotidianas en el citado municipio.



RED 113