Tingambato, Mich.- 30 de mayo de 2026.- Un grupo de delincuentes se enfrentaron contra policías y escaparon tras abandonar varias camionetas, en los límites de Tingambato con el municipio de Ziracuaretiro; no se reportaron víctimas.

Se pudo conocer que, elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal realizaban un patrullaje sobre caminos que conducen a La Escondida y Paranguitiro cuando ubicaron varias camionetas tripuladas por sujetos fuertemente armados, quienes los agredieron y se desató un tiroteo que se prolongó por varios minutos.

Tras lo anterior, los criminales escaparon por unas brechas, mientras que los uniformados solicitaron refuerzos.

Más tarde, fuerzas federales, en coordinación con policías municipales de Tingambato y Ziracuaretiro, así como Kuarichas de San Ángel Zurumucapio desplegaron un operativo en la zona y localizaron al menos 3 camionetas que fueron abandonadas por los pistoleros, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.



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