Maravatío, Michoacán, 14 de abril de 2026.- Personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a una mujer que transportaba cinco maletas con aproximadamente 65.3 kg de hierba verde seca con las características propias de la mariguana. El aseguramiento ocurrió durante labores de prevención y vigilancia sobre la Autopista de Occidente.

Durante tareas disuasivas a la altura del kilómetro 202+256, los Guardianes del Camino ubicaron a una persona del sexo femenino, misma que viajaba a bordo de una unidad marca Nissan sin cinturón de seguridad, por lo que se le marcó el alto para realizarle una recomendación.

Al entrevistar a la conductora, los uniformados localizaron al interior de la unidad las maletas en cuyo interior se hallaron 87 paquetes de diferentes tamaños con el enervante. Tras realizar las actuaciones respectivas, la mujer y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Los Guardianes del Camino garantizan la seguridad de las y los michoacanos, así como de los visitantes que transitan por caminos estatales. Se pone al servicio de la población la línea de emergencias 911, disponible para reportar cualquier ilícito las 24 horas del día.