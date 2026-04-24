Zinapécuaro, Mich.- Viernes 24 de abril de 2026.- Un tráiler embistió varios vehículos en la caseta de cobro de Zinapécuaro, ubicada en el kilómetro 202+256 de la autopista México-Guadalajara, de acuerdo con la información preliminar.

Tráiler embiste vehículos y se estrella contra la caseta de cobro Zinapécuaro, en la México-Guadalajara pic.twitter.com/VOiAwSyrqI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 25, 2026

El aparatoso percance se registró durante la noche de este viernes y fue reportado al número de emergencias. Trascendió que el referido tractocamión terminó destrozado tras impactarse contra la estructura de la caseta.

Al lugar arribaron paramédicos, bomberos y patrulleros de la Guardia Nacional (GN), quienes se encargaron de auxiliar a los ocupantes de los automotores afectados; además los oficiales realizaron los peritajes correspondientes. Por el momento se mantiene el cierre total en el citado punto del incidente.

AGENCIA RED 113