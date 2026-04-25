Morelia, Mich.- Sábado 25 de abril de 2026.- En el Hospital Civil de Ciudad Salud murió uno de los dos jóvenes que, durante la mañana de este sábado, sufrieron un aparatoso accidente de motocicleta sobre el Libramiento Poniente de Morelia, frente a la colonia La Quemada, informaron autoridades policiales.

Según las fuentes, el ahora fallecido respondía al nombre de Víctor Hugo B., de 25 años de edad. En tanto que el sobreviviente es Jorge Andrés V., de 25 años; este último quedó malherido y también fue internado en el mencionado nosocomio.

De acuerdo con contactos allegados al tema, ambos ciudadanos circulaban a bordo de una motocicleta marca Dinamo, modelo Custom Black Edition, color negro, sin placa, sobre el carril lateral en el sentido hacia el Distribuidor Vial de Salida a Quiroga, cuando en determinado momento se impactaron contra la barrera de protección y cayeron a los carriles centrales.

Al enterarse de la emergencia, patrulleros municipales acudieron al sitio, abanderaron el incidente y solicitaron una ambulancia. Acto seguido, arribaron paramédicos de Rescate, quienes trasladaron a los susodichos al citado hospital, donde minutos después falleció Víctor Hugo.

El caso fue reportado a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.