Madrid, España; 10 de junio de 2026.- Por tercera ocasión consecutiva, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, obtuvo la Escoba de Platino, máximo galardón mundial que se otorga a las ciudades más limpias del mundo.

La entrega de este reconocimiento se dio en el marco del Foro de las Ciudades que se celebra en Madrid, España; el cual convoca a representantes de diversos países alrededor del mundo para reconocer el esfuerzo e innovación de quienes trabajan por la gestión de residuos.

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Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales, quien asistió en representación del alcalde Alfonso Martínez, destacó que el galardón premia el esfuerzo que diariamente prestan las y los miles de trabajadores del área de limpia.

Agregó que la Escoba de Platino coloca a Morelia en el ámbito internacional por ser una de las pocas ciudades que refrendan su posición como un municipio limpio y eficiente en el manejo de residuos sólidos.

Explicó que este año, el Gobierno Municipal participó en la Categoría E con el programa de limpieza de riachuelos, canales y ríos, para garantizar la capacidad hidráulica del municipio, mediante el retiro preventivo de lodo, sedimentos, maleza y residuos.

De esta forma se reduce el riesgo de inundaciones, se protege el patrimonio de las familias y asegura la salud pública durante la temporada de lluvias.

Netzahualcóyotl Vázquez recordó que en la administración del presidente Alfonso Martínez se han recibido 3 Escobas de Platino, casi el total de los reconocimientos que ha obtenido Morelia. Agregó que la instrucción del alcalde es precisa en el sentido de conservar a la capital limpia y así se mantenga como la mejor ciudad para vivir.