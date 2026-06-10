Madrid, España; 10 de junio de 2026.- Por tercera ocasión consecutiva, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, obtuvo la Escoba de Platino, máximo galardón mundial que se otorga a las ciudades más limpias del mundo.

La entrega de este reconocimiento se dio en el marco del Foro de las Ciudades que se celebra en Madrid, España; el cual convoca a representantes de diversos países alrededor del mundo para reconocer el esfuerzo e innovación de quienes trabajan por la gestión de residuos.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales, quien asistió en representación del alcalde Alfonso Martínez, destacó que el galardón premia el esfuerzo que diariamente prestan las y los miles de trabajadores del área de limpia.

Agregó que la Escoba de Platino coloca a Morelia en el ámbito internacional por ser una de las pocas ciudades que refrendan su posición como un municipio limpio y eficiente en el manejo de residuos sólidos.

Explicó que este año, el Gobierno Municipal participó en la Categoría E con el programa de limpieza de riachuelos, canales y ríos, para garantizar la capacidad hidráulica del municipio, mediante el retiro preventivo de lodo, sedimentos, maleza y residuos.

De esta forma se reduce el riesgo de inundaciones, se protege el patrimonio de las familias y asegura la salud pública durante la temporada de lluvias.

Netzahualcóyotl Vázquez recordó que en la administración del presidente Alfonso Martínez se han recibido 3 Escobas de Platino, casi el total de los reconocimientos que ha obtenido Morelia. Agregó que la instrucción del alcalde es precisa en el sentido de conservar a la capital limpia y así se mantenga como la mejor ciudad para vivir.

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