Morelia, Michoacán; 10 de junio de 2026.- Con la finalidad de que las y los trabajadores del Ayuntamiento puedan disfrutar del partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol entre México y Sudáfrica, el Gobierno de Morelia declaró día de asueto en sus dependencias y oficinas para este jueves 11 de junio.

Esta determinación busca brindar un espacio de convivencia para el personal del Ayuntamiento de Morelia, en el marco de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel internacional, por el que autoridades educativas y de otros niveles de gobierno también han decretado descanso oficial.

En ese sentido, se invita a las familias morelianas a prever sus trámites municipales, en tanto que las actividades administrativas se reanudarán de manera normal el viernes 12 de junio en sus horarios establecidos.

De igual manera, el Gobierno Municipal invita a morelianos, visitantes, y turistas que se encontrarán en nuestro país por el evento deportivo, a disfrutar de los espacios y atractivos que ofrece la ciudad de Morelia durante esta temporada.