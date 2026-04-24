Morelia, Mich., 24 de abril de 2026.- El coordinador de la y los diputados del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, externó su amplio reconocimiento al Colectivo Pride de esta entidad y a su representante, Victoria Olvera por la presentación de la iniciativa ciudadana para tipificar el transfeminicidio en el Código Penal del Estado y afirmó que cuentan con su total respaldo para luchar por todos los derechos para todas las personas.

“Mi total reconocimiento a mi amiga Victoria Olvera y al colectivo Pride Michoacán por su iniciativa ciudadana. Tienen el respaldo de un servidor y de muchas aliadas y aliados progresistas. Las leyes son el reflejo de lo que una sociedad está dispuesta a tolerar y de lo que decide proteger; nadie debería morir por ser quien es, sin embargo, en cada transfeminicidio se intenta borrar no solo una vida, sino el derecho a la identidad. Al tipificar este delito, estamos enviando un mensaje claro: el Estado reconoce que su existencia es valiosa y su ausencia es dolorosa”, señaló Reyes Galindo.

Lo anterior, en el marco de la presentación de esta propuesta de reforma al artículo 121 y adición de un artículo 121 Bis al Código Penal que se realizó en el patio del recinto legislativo en el marco de la pasada sesión ordinaria, en donde detalló que esta modificación, implica subrayar el transfeminicidio, pues “no es solo una variante del homicidio en general, es un delito que debe ser nombrado en todas sus letras”, acotó.

En este sentido, el legislador agregó que este delito debe contar con una acepción jurídica autónoma, que responda a esta violencia interseccional que está marcada por la transmisoginia, el sexismo y la exclusión social, al enfatizar que el transfeminicidio es dicha manifestación extrema que viene de unacadena de violencias que comienza con la exclusión familiar, escolar, social y termina con la aniquilación física motivado siempre por el prejuicio.

“Reconocer que prever y sancionar con severidad este delito, representa justicia social, pero también es decirle a la población trans que sus vidas importan y que el Estado tiene la obligación de dejar de ser cómplice para tomar acción y convertirse en esta garante que permita la integridad y el resguardo de la vida de todas las personas de esta comunidad”, dijo.

Explicó que existe una cifra aún más alarmante de la que se habla oficialmente, al mencionar que mientras la media nacional en nuestro país supera los 75 años de edad, la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina, es de apenas 35 años y según organizaciones civiles, los crímenes contra personas trans representan una de las tasas más altas de mortalidad dentro de los delitos de odio y se estima que menos del 3% de los crímenes de odio contra la población LGBT y Q+, llegan procedimentalmente a una sentencia condenatoria.

“En el caso de las mujeres trans, esta hazaña delictiva, existe un uso excesivo de violencia, de fuerza, pues evidencia un componente de odio que la ley actual debe de alcanzar a castigar proporcionalmente. La propuesta técnica que se presenta busca visibilizar el odio como una agravante o elemento constitutivo de la motivación basada en la identidad o expresión de género, que también obliga a que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y diversidad desde el primer momento y que se evite así que el prejuicio de los investigadores pueda contaminar todo el proceso”, explicó el congresista.

Indicó además, que no solo se busca la cárcel para los agresores, sino también medidas de no repetición y apoyo a las familias afectadas, que son quienes se quedan en el desamparo tras estos crímenes y Michoacán tiene todavía mucho pendiente para avanzar en los derechos para la población diversa sexual y recordó los lamentables sucesos que se han dado en la entidad en últimas fecha como el caso de Daniela, quien fue asesinada hace poco.

Asimismo, reclamó que haya legisladores que continúen con pensamientos “mochos” y llenos de prejuicios, que han sido cómplices del silencio y han tolerado lo que debería ser intolerable. “Hoy no solo vamos a ser solidarios para legislar por los por las que ya no están y cuyos nombres hoy recordamos con profundo respeto. Más bien hay que legislar para que las niñas, las jóvenes trans de hoy no crezcan con el miedo como sombra, sino con el derecho a tener una vida larga y plena. Nadie, ni en Michoacán, ni en México, ni en el mundo, nadie debería morir por ser quién es”, concluyó Reyes Galindo.