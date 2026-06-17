Queréndaro, Mich.- Miércoles 17 de junio de 2026.- Otro hecho de violencia se registró en la región de Queréndaro. Esta vez ocurrió un enfrentamiento entre sujetos armados, quienes atravesaron un camión de carga y le prendieron fuego en la entrada a la cabecera municipal, indicaron fuentes allegadas al tema.

#Video 🔥 Otro hecho de violencia se registró en la región de Queréndaro. Esta vez ocurrió un enfrentamiento entre sujetos armados, quienes atravesaron un camión de carga y le prendieron fuego en la entrada a la cabecera municipal. 🚨 pic.twitter.com/qY8zfA8xCj — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 17, 2026

El hecho tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles sobre la carretera Morelia-Maravatío, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica Número 26.

Trascendió que la confrontación no dejó personas lesionadas ni fallecidas.

Los disparos fueron reportados al número de emergencias 911, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad. Al arribar al sitio, los oficiales únicamente localizaron el vehículo parcialmente quemado, el cual es de color amarillo.

Posteriormente, los uniformados restablecieron el orden público en la zona y realizaron patrullajes de vigilancia para prevenir nuevos hechos de violencia.

Cabe recordar que apenas durante tarde-noche del pasado martes se registró una agresión de presuntos delincuentes contra elementos estatales, municipales y federales en las cercanías de la población de Río de Parras, también en el municipio de Queréndaro.

En ese hecho, las autoridades aseguraron cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como artefactos ponchallantas.

AGENCIA RED 113