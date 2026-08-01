Los Reyes, Mich.- 01 de agosto de 2026.- La tarde de este sábado en la región de Los Reyes autoridades Federales desplegaron un fuerte operativo apoyados por aire con al menos dos helicópteros, lo que derivó en diversos bloqueos carreteros.

Minutos antes de las 17:00 horas a través de redes sociales y grupos abiertos de WhatsApp, pobladores comenzaron a reportar la presencia de un nutrido contingente de soldados y guardias nacionales, en los municipios de Los Reyes y Peribán, así como el sobrevuelo de aeronaves de las fuerzas armadas.

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De forma simultanea se reportaron cierres carreteros, en los que desconocidos atravesaron vehículos de carga y particulares para entorpecer el paso de las autoridades.

Se presume que el despliegue tiene por objetivo la detención de objetivos prioritarios con presencia en la zona occidente de Michoacán, sin embargo, hasta el momento no se tiene confirmación de alguna aprehensión.

Información en proceso.