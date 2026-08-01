Morelia, Michoacán, 1 de agosto de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la región Oriente de Michoacán vive un impulso económico sin precedentes gracias a una inversión histórica que supera los 11 mil 200 millones de pesos, el cual es el resultado de la colaboración entre la iniciativa privada y el Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Al asistir al Segundo Informe de Gobierno del presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, el mandatario estatal resaltó que actualmente se están ejecutando importantes obras en esta parte del estado, una de ellas es la modernización de la autopista Maravatío-Zitácuaro, que cuenta con una inversión superior a los 4 mil 500 millones de pesos, y que beneficiará a casi un millón de personas, reduciendo hasta 40 minutos de traslado.

“El fortalecimiento de la infraestructura regional es el motor para el desarrollo económico y turístico del Oriente de Michoacán. A través de estas acciones, garantizamos condiciones de seguridad y bienestar integral para sus habitantes”, señaló el gobernador.

A su vez, Ramírez Bedolla mencionó que pensando en la salud y el bienestar de la población, también se construye el Hospital de Especialidades del IMSS en Zitácuaro con una inversión de mil 500 millones de pesos, mismo que contará con 150 camas y más de mil 100 profesionales de la salud, y que además ofrecerá servicios de alta demanda como el área de hemodiálisis.

Explicó que empresas como Arauco han mostrado su interés en impulsar el desarrollo de la región Oriente, al destinar más de 5 mil 200 millones de pesos en la ampliación de su planta, lo que la convertirá en la fábrica de tableros MDF más grande de México y que generará más de 2 mil empleos.

Finalmente refrendó su compromiso por continuar trabajando de la mano con todos los niveles de gobierno, como parte de su visión municipalista en beneficio de todas y todos los michoacanos.