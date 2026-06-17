Chicago, Illinois; 17 de junio de 2026.- Con el propósito de afianzar la relación con las y los migrantes michoacanos que viven en Estados Unidos, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, sostiene una intensa gira de trabajo en la ciudad de Chicago, Illinois, en la que dialogará de manera directa con diversos clubes y asociaciones.

Acompañado por el líder migrante y uno de los principales activistas a favor de los derechos humanos de las y los mexicanos que viven en el vecino país del Norte, Artemio Arreola, el Alcalde de Morelia comenzó el programa de actividades reuniéndose con el Grupo de Fé y Derechos Laborales de Chicago.

Posteriormente, Alfonso Martínez visitará el Museo Nacional de las Bellas Artes Mexicanas; asistirá al Proyect CURE; y por último, dialogará con integrantes de la Casa Michoacán Pilsen.

El presidente de Morelia, resaltó que en Chicago viven más de la mitad de las y los migrantes que se encuentran en Estados Unidos buscando una mejor vida, al no encontrar oportunidades en Michoacán ni en México.

En este sentido, Alfonso Martínez destacó la importancia de esta gira de trabajo, en la que se busca fortalecer la cooperación y refrendar que Morelia es un aliado para toda la comunidad de trabajadoras y trabajadores michoacanos, y sus familias.