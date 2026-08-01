Morelia, Michoacán; 01 de agosto de 2026.- La Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia invita a la ciudadanía a formar parte del Pasaporte Literario, una nueva dinámica que promueve el hábito de la lectura a través de las Cabinas de Lectura “Morelia se Lee”, donde cada libro leído permitirá a las y los participantes acumular sellos y obtener obsequios.

Esta es una acción del gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer el acceso a la cultura y promover la lectura como una herramienta de desarrollo y convivencia.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que el Pasaporte Literario busca motivar a personas de todas las edades a descubrir nuevas historias y hacer de la lectura una actividad cotidiana.

“Queremos que nuestras cabinas de lectura sean espacios vivos, donde cada libro abra la puerta a nuevos conocimientos y experiencias. Con el Pasaporte Literario buscamos reconocer el entusiasmo de quienes hacen de la lectura un hábito, y seguir construyendo una ciudad que lee y que vive la cultura todos los días”.

A partir del 01 de agosto y durante todo el mes, las y los usuarios podrán solicitar gratuitamente su Pasaporte Literario en cualquiera de las Cabinas de Lectura “Morelia se Lee”.

Por cada libro leído, recibirán un sello en su pasaporte; con dos sellos, obtendrán un separador de libros; y, al reunir siete sellos, recibirán un libro sorpresa. Cabe señalar que las y los usuarios tendrán hasta el mes de diciembre del presente año para completar los siete sellos.

El Pasaporte Literario estará disponible en las tres Cabinas de Lectura, las cuales se ubican en: el Andador Nigromante, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Boulevard García de León, mismas que brindan servicio de miércoles a domingo, en un horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

SeCultura Morelia invita a la ciudadanía a visitar las Cabinas de Lectura, solicitar su Pasaporte Literario y comenzar un recorrido por nuevas historias.