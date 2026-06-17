Zamora, Mich.- 17 de junio de 2026.- Dos agresiones armadas en las colonias Adolfo López Mateos y La Libertad, dejaron como saldo 3 mujeres lesionadas y una vivienda con daños por impactos.

Por información recabada en el trabajo noticioso se pudo establecer que, vecinos de dichos asentamientos reportaron ráfagas de armas largas al servicio de emergencias.

De inmediato se movilizaron autoridades de los tres niveles de gobierno, cuyos oficiales sobre la calle Melecio de Jesús García, de la colonia Adolfo López Mateos encontraron varios casquillos percutidos de arma larga, por lo que acordonaron la zona.

Al continuar con los recorridos en la zona, sobre la calle José de San Martín a la altura del numero 20-B, pero en la colonia La Libertad localizaron daños en el inmueble marcado con el número 20-B.

Además en el área fueron ubicadas tres mujeres baleadas, América A., R., de 17 años de edad, así Yadira Guadalupe S., O., de 23 años, mismas que fueron canalizadas por sus medios a recibir atención médica a un nosocomio privado.

Mientras la tercera lesionada de nombre Yesenia B., L., de 39 años de edad, solo presentaba algunos rozones en las piernas, siendo atendida en el lugar por los paramédicos de Rescate y no requirió traslado hospitalario.

El sitio también quedo bajo resguardo y más tarde el personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de emprender las actuaciones correspondientes.

AGENCIA RED 113