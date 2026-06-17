Morelia/Tarímbaro, Mich.- Miércoles 17 de junio de 2026.- Tres incidentes de tránsito se registraron cerca del mediodía de este miércoles en los municipios de Morelia y Tarímbaro, hechos que dejaron daños materiales y al menos dos personas lesionadas, comentaron fuentes de rescate.

#Video 🚨 Tres incidentes de tránsito se registraron cerca del mediodía de este miércoles en los municipios de Morelia y Tarímbaro. ⚠️ pic.twitter.com/5pR99RvSnc — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 17, 2026

Incendio de vehículo

El primer percance ocurrió sobre la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de Tarímbaro, donde una camioneta ardió en llamas, presuntamente a consecuencia de una falla mecánica.

Al sitio acudieron bomberos locales, quienes sofocaron el fuego, mientras que oficiales realizaron labores de abanderamiento y solicitaron una grúa para retirar los restos del vehículo, el cual terminó completamente calcinado.

Taxi se estrella contra árbol

Posteriormente, sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Santiago Undameo, un taxi se salió de la carpeta asfáltica y chocó contra un árbol del camellón central. Paramédicos y patrulleros atendieron la emergencia.

Choque volcadura en el Ramal Camelinas

Por último, en una peligrosa curva del Ramal Camelinas, ubicado al sur de Morelia, una camioneta y un automóvil protagonizaron un choque; la primera unidad terminó volcada.

En este último accidente, al menos dos hombres resultaron heridos. Los afectados fueron auxiliados por paramédicos de Ambumed. Agentes de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente y, con apoyo de una grúa, despejaron el camino.

AGENCIA RED 113