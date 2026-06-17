Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la inauguración del Paso Eréndira, una de las obras de infraestructura urbana más importantes para la capital del estado, la cual contó con una inversión de 442 millones de pesos y beneficiará de manera directa a aproximadamente 195 mil habitantes.

El mandatario estatal destacó que este proyecto no solo resuelve una problemática vial de primer orden, sino que recupera el entorno urbano para las familias morelianas.

“Esto ayudará a aligerar el tránsito, aquí podemos apreciar no solamente un puente, sino un espacio urbano para las niñas, los niños, los jóvenes, los transeúntes, para la gente, para el pueblo de Morelia”, refirió Ramírez Bedolla.

El gobernador resaltó que la obra era una demanda social que llevaba décadas en el olvido, solicitada con urgencia por diversos sectores, entre ellos los comerciantes del Mercado de Abastos, debido al intenso tráfico que colapsaba diariamente la zona.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló los alcances técnicos y sociales del proyecto. Explicó que el Paso Eréndira fue diseñado bajo un concepto de movilidad segura y tejido social, equipando el bajopuente con infraestructura de calidad.

Informó que se realizó la instalación de 79 luminarias LED en la parte superior de la obra y 42 más en la zona del bajopuente, además de que cuenta con un skate park de 17 rampas, gimnasio al aire libre y juegos infantiles, espacio exclusivo para mascotas, 291 bancas de descanso y paradores dignos para el transporte público, así como cruces peatonales seguros y videovigilancia por el C5.

Dicho espacio, cuenta con una escultura y un mural en honor a la princesa Eréndira, rescatando la identidad y la historia de Michoacán.

Al evento asistieron el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García; el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García; las y los diputados locales Giuliana Bugarinni Torres, Nalleli Julieta Pedraza Huerta, Marco Polo Aguirre Chávez, y Juan Pablo Celis Silva; el presidente de la Central de Abastos de Morelia, Juan Manuel Manríquez Santillán; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del H. Ayuntamiento de Morelia, Joanna Margarita Moreno Manzo, así como el escultor Mizraim Cárdenas.