Pátzcuaro, Michoacán, 18 de junio de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en la entrega de apoyos del programa Bienestar para Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor y Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, mediante el cual el Gobierno de Michoacán brinda respaldo económico a personas que enfrentan esta enfermedad y a sus familias.

Durante el evento, Julio Arreola destacó que detrás de cada apoyo existe una historia de esfuerzo, fortaleza y esperanza, por lo que refrendó el compromiso del Gobierno de Pátzcuaro de seguir colaborando para acercar programas que contribuyan al bienestar de quienes atraviesan momentos complejos de salud.

El alcalde reconoció el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para que los recursos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan, al tiempo que agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y de la Secretaría del Bienestar para impulsar acciones dirigidas a los sectores más vulnerables de la población.

Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento continuará brindando todas las facilidades para que los programas sociales se desarrollen en el municipio de manera cercana y accesible, evitando traslados innecesarios y facilitando los trámites para las y los beneficiarios de la región.

Finalmente, Julio Arreola expresó su solidaridad con las mujeres, niñas, niños y familias que enfrentan esta enfermedad, y aseguró que el Gobierno Municipal seguirá trabajando de manera coordinada para fortalecer las políticas de bienestar y acompañamiento social que mejoren su calidad de vida.