Morelia, Michoacán, 2 de agosto de 2026. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cumplió: investigó, localizó y detuvo a Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo. Jesús Mora afirmó que este resultado demuestra que la Cuarta Transformación no protege criminales ni administra la impunidad, sino que llega hasta el fondo, con coordinación institucional y resultados contundentes.

El dirigente estatal de Morena reconoció el trabajo de Omar García Harfuch y del Gabinete de Seguridad, pero advirtió que nadie puede exigir justicia mientras retiene posibles elementos de prueba. “Grecia Quiroz debe entregar inmediatamente los celulares de Carlos Manzo a las autoridades. Si contienen información relevante, deben ser analizados; ocultarlos o retrasar su entrega sólo obstaculiza el esclarecimiento total del crimen”, sostuvo.

Jesús Mora señaló que la memoria de Carlos Manzo merece verdad y justicia, no especulación ni aprovechamiento político. “El gobierno federal ya está cumpliendo con detenciones y pruebas; ahora corresponde que quienes tienen información colaboren sin condiciones. La investigación debe continuar hasta que todos los responsables, materiales e intelectuales, enfrenten la justicia”, concluyó.