Pátzcuaro, Michoacán, 2 de agosto de 2026.- El décimo aniversario del Festival Internacional de Globos Cantoya Fest 2026 vivió una de sus noches más memorables con la presentación estelar de Moenia, que reunió a miles de personas en la Plaza Vasco de Quiroga y sus alrededores, dejando un lleno histórico en el Centro de Pátzcuaro y consolidando al municipio como uno de los destinos turísticos y culturales más importantes del país.

El presidente municipal, Julio Arreola, destacó que la extraordinaria respuesta de visitantes y familias demuestra la fuerza que ha alcanzado el Cantoya Fest después de diez años, así como la confianza que genera Pátzcuaro como un lugar ideal para disfrutar de grandes eventos culturales y turísticos.

Durante la noche, miles de asistentes disfrutaron de los grandes éxitos de Moenia, mientras las elevaciones de globos de Cantoya y el ambiente familiar convirtieron al Centro Histórico en una gran fiesta. La celebración se desarrolló en un entorno de paz, tranquilidad y convivencia ordenada, fortaleciendo el orgullo de la gente de Pátzcuaro.

La importante afluencia de visitantes benefició a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios, reafirmando que el turismo es uno de los principales motores de desarrollo para Pátzcuaro y que el Cantoya Fest continúa generando una importante derrama económica para las familias del municipio.

El Gobierno de Pátzcuaro invita a la ciudadanía y a los visitantes a disfrutar este domingo, último día de actividades del Cantoya Fest 2026, con la apertura de la zona de elevación desde las 9:00 horas, presentaciones artísticas en la Plaza Vasco de Quiroga, la elevación masiva de globos a las 19:00 horas y la preparación del globo nocturno a las 21:00 horas, para cerrar una edición histórica que celebra los primeros diez años de este gran festival.