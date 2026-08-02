Morelia, Mich.- Domingo 02 de agosto de 2026.- Un automovilista resultó lesionado tras chocar contra un objeto fijo sobre el Libramiento Oriente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales y de rescate.

El percance se registró este domingo a la altura de la Central de Abastos, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Charo hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca.

Trascendió que la unidad involucrada es de color negro, cuyo conductor sufrió terminó herido tras el impacto, masculino identificado como Brian Ángel.

Inicialmente el susodicho fue auxiliado por algunas personas y después por patrulleros municipales y paramédicos, quienes lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Por último, unos agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias del incidente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automotor siniestrado.

RED 113