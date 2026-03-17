Morelia, Mich.- Martes 17 de marzo de 2026.- La noche de este martes se registró la volcadura de un vehículo sobre el Libramiento Sur de Morelia, a la altura de la colonia Vista Bella y frente a la colonia Oviedo Mota, hecho que dejó un lesionado, informaron fuentes policiales.

🚨 Se registró la volcadura de un vehículo sobre el Libramiento Sur de #Morelia, a la altura de la colonia Vista Bella y frente a la colonia Oviedo Mota, hecho que dejó un lesionado, informaron fuentes policiales pic.twitter.com/u7SH8rDTCe — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 18, 2026

El hecho ocurrió en el sentido de Casa Michoacán hacia el Parque Zoológico Benito Juárez. Se trató de un auto Honda Civic, color rojo, con placas PTX459C, el cual quedó siniestrado a la orilla del camino. Varias personas que transitaban por el lugar alertaron al número de emergencias.

Posteriormente acudieron patrulleros municipales, así como bomberos y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al ocupante del automotor y lo canalizaron a un hospital para su valoración médica. Asimismo, agentes de vialidad se encargaron de las acciones conducentes.

En otro punto de la ciudad también sucedió un percance vial sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de las colonias La Quemada y Manantiales, incidente que fue atendido por patrulleros locales.

AGENCIAN RED 113