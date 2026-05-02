Ciudad Hidalgo, Michoacán, a 2 de mayo de 2026.- Como parte de las acciones encaminadas a la protección de los seres sintientes y al combate al maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) llevó a cabo el rescate de un burrito que presuntamente era víctima de violencia y omisión de cuidados por parte de su propietario, en el municipio de Hidalgo.

La acción fue realizada mediante un operativo coordinado entre personal especializado de la institución y representantes de las asociaciones civiles Seres Libres A.C. y Fundación Toby, quienes colaboraron en las labores de atención, valoración y resguardo del ejemplar.

Derivado de reportes ciudadanos y de actos de investigación, se obtuvo información sobre las condiciones en las que permanecía el animal, por lo que se implementaron las acciones correspondientes para salvaguardar su integridad y garantizar su bienestar.

Durante la intervención, el burrito fue asegurado y trasladado a un espacio adecuado para recibir atención y valoración médica, quedando bajo resguardo para su recuperación.

Estas acciones forman parte de las instrucciones impulsadas por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientadas a fortalecer la protección animal, atender denuncias ciudadanas y actuar con firmeza ante cualquier conducta que vulnere a los seres sintientes.