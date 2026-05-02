Morelia, Michoacán; 02 de mayo de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, acudió al evento organizado por la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), donde reconoció la labor cotidiana de sus integrantes como una fuerza fundamental para el funcionamiento de la ciudad.

Durante el acto, encabezado por José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la organización en Michoacán, y acompañado por su hija, Karla Martínez Martínez, así como por la titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), Guadalupe Herrera Calderón, se destacó la importancia de la coordinación entre el sector transportista y la administración municipal.

En su mensaje, Yankel Benítez subrayó que la CRT representa una organización con conciencia social, donde prevalecen la solidaridad y el compromiso de quienes, todos los días contribuyen a movilizar a las familias morelianas.

El Secretario compartió que, al dialogar con las y los asistentes, pudo conocer historias de esfuerzo detrás de cada volante: jornadas largas, familias que dependen de un trabajo digno y una vocación de servicio que impacta directamente en la vida de la ciudad.

Asimismo, hizo un reconocimiento a Martínez Pasalagua, al señalar que se trata de un liderazgo cercano, que escucha y acompaña, generando unidad y organización dentro del sector.