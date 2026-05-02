Morelia, Mich.- Viernes 01 de mayo de 2026.- En el Hospital IMSS Camelinas murió el joven que resultó malherido tras la agresión a balazos registrada en un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, sitio donde padre e hijo fueron ultimados a tiros, informaron autoridades policiales.

EL REPORTE DE AYER era de dos personas fallecidas, hoy sube a tres los asesinados:

🚨 #VIDEO | Tres hombres fueron atacados a balazos en un departamento del fraccionamiento Villas del Pedregal, al poniente de #Morelia; dos de las víctimas, padre e hijo, murieron y la otra quedó malherida.https://t.co/5SXq2saeNP pic.twitter.com/yqSH5dMHeP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 2, 2026

El mencionado paciente respondía al nombre de Camil Edison, de 20 años de edad. Las otras dos víctimas fallecieron en el lugar de los hechos; ellas fueron identificadas como Oswaldo Yandel y José Trinidad, de 18 y 42 años de edad, respectivamente, comentaron las fuentes.

El atentado ocurrió la tarde de este viernes en un departamento de un edificio dúplex ubicado en la calle Seis Oriente, entre las vialidades Hafnio y Sexta Cerrada Ocho, en las cercanías de la avenida de la Perla.

De acuerdo con los datos obtenidos, unos sujetos armados llegaron en un automóvil a la referida dirección y comenzaron a disparar desde la banqueta; lesionaron a uno de los ofendidos y, posteriormente, entraron a la vivienda para atacar a los dos restantes. Después salieron y huyeron en el automotor a toda velocidad.

Hasta el momento, el móvil del triple homicidio es desconocido. Los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.