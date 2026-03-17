Lázaro Cárdenas, Mich.- 17 de marzo de 2026.- Un ataque armado registrado la tarde de este martes en un establecimiento de comida sobre el Libramiento Sicartsa-La Orilla dejó como saldo un hombre y una mujer sin vida y una tercera persona lesionada de gravedad.

De acuerdo con los datos recabados, las víctimas se encontraban en una fonda ubicada frente a un Oxxo, en las inmediaciones del antiguo acceso a Playa Jardín, cuando un sujeto armado ingresó al lugar y abrió fuego de manera directa contra una pareja, provocándoles la muerte en el sitio.

Durante la agresión, una mujer identificada como Mitzy Anahí T. P., de 35 años de edad, resultó con heridas de bala al intentar intervenir, por lo que fue auxiliada por paramédicos de Protección Civil y Cruz Roja, quienes la trasladaron a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

Personal de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Servicios Periciales, confirmó que en el lugar fueron localizados los cuerpos de una mujer y un hombre, quienes fueron identificados como Blanca Estela A. y Jaime G.

En la escena del crimen, peritos en criminalística de campo aseguraron al menos nueve casquillos percutidos calibre .9 milímetros, seis teléfonos celulares y un arma de fuego tipo rifle en malas condiciones, sin marca visible.

El levantamiento de los cuerpos se realizó y posteriormente fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano resguardaron la zona, mientras que la Fiscalía inició la carpeta de investigación correspondiente.

De manera preliminar, trascendió que una de las líneas de investigación apunta a un posible conflicto de carácter personal, aunque las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor.

AGENCIA RED 113