Morelia, Michoacán, 17 de marzo de 2026.- El próximo 30 de mayo, Michoacán se convertirá en el epicentro del turismo deportivo extremo. La presa de Umécuaro recibirá a más de dos mil 500 competidores de todo el país para una edición 2026 del Spartan Race, consolidando al estado como un escenario de clase mundial, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este evento no solo pondrá a prueba la resistencia de los atletas, sino que impulsará con fuerza la economía local. Se espera una ocupación hotelera total y una derrama económica masiva en Morelia y municipios vecinos, ya que los competidores y sus familias llegan con semanas de anticipación para aclimatarse y disfrutar de la riqueza gastronómica y cultural de la región.

Monroy García explicó que la competencia en Michoacán integrará el Mexico National Series 2026, consolidando al estado como una sede estratégica del calendario nacional. “La sede en el alma de México se posicionará como un destino clave para la comunidad Spartan, ofreciendo un terreno técnico, exigente y visualmente espectacular”, puntualizó.

Mediante una conexión digital desde la Ciudad de México, el director de Spartan, Eduardo Moreno, señaló que la prueba estelar será la distancia Super (10 km + 25 obstáculos), válida para el circuito nacional y diseñada para desafiar la resistencia, estrategia y fortaleza mental de los participantes. Asimismo, se contará con la modalidad Sprint (5 km + 20 obstáculos), ideal para nuevos atletas o quienes buscan velocidad y explosividad.

Aunado a lo anterior también se desarrollará el Spartan Kids, el cual estará disponible para niñas y niños de entre 4 y 13 años, fortaleciendo la formación del carácter, la disciplina y el amor por el deporte desde edades tempranas.

Esta actividad de turismo deportivo se realiza en colaboración entre las secretarías de Turismo estatal y federal con Asdeporte, empresa líder en la organización de eventos masivos en México. Dicha operadora gestiona más de 200 competencias anuales en el país, incluyendo disciplinas como atletismo, triatlón, ciclismo y carreras de obstáculos.

Finalmente, el titular de la política turística del estado informó que los detalles sobre costos e inscripciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://mx.spartan.com/es/race/detail/10612/overview