Uruapan, Mich.- 13 de abril de 2026.- La noche de este lunes, sujetos desconocidos perpetraron un ataque armado contra un vehículo estacionado en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Uruapan, ubicadas sobre la calle Cupatitzio, en la colonia del mismo nombre, sin que se reportaran personas lesionadas.

#Video | Sujetos desconocidos perpetraron un ataque armado contra un vehículo estacionado en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Uruapan 🚨 pic.twitter.com/vVV4u3McDP — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 14, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 19:30 horas cuando se alertó a los sistemas de emergencia sobre detonaciones de arma de fuego en dicho punto, lo que movilizó a elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Policía Municipal.

Al arribar al lugar, los uniformados implementaron un operativo de seguridad y procedieron al acordonamiento del área conforme a los protocolos de cadena de custodia.

En el sitio fue localizado un vehículo de la marca Nissan, color blanco, con múltiples impactos de bala. Asimismo, se reportaron daños en una ventana de la caseta de vigilancia del inmueble.

Posteriormente, personal de la Fiscalía Regional llevó a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de indicios y el inicio de las investigaciones, a fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables de este atentado, que no dejó víctimas.

AGENCIA RED 113