Lázaro Cárdenas, Mich.- 13 de abril del 2026 – La tarde de este lunes, delincuentes motorizados a punta de pistola robaron mas de medio millón de pesos en efectivo a una cuentahabiente cuando recién salía de una sucursal bancaria en el municipio de Lázaro Cárdenas.

Según los reportes preliminares la mujer acudió a realizar un retiro en una sucursal BBVA en el fraccionamiento Las Torres, y al salir del banco, fue interceptada por dos tipos armados que la amagaron y despojaron del dinero, su cartera y teléfono celular, para enseguida huir en una moto de color negro con naranja.

Al tener conocimiento del hecho oficiales de la Policía Municipal y de la Guardia Civil desplegaron un operativo en busca de los responsables y otorgar ayuda a la víctima.

De forma extraoficial se mencionó que presuntamente los rateros habrían sido ubicados y detenidos por Policía Turística en la tenencia de Las Guacamayas, sin embargo, hasta el momento esta versión no ha sido confirmada por alguna autoridad.

AGENCIA RED 113