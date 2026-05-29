Morelia, Mich.- Viernes 29 de mayo de 2026.- Esta tarde de viernes se registró un incendio en un domicilio de la colonia Solidaridad, ubicada al norte de la ciudad de Morelia, hecho que movilizó a los bomberos municipales, informaron fuentes de rescate.

Lo anterior tuvo lugar en un inmueble de la calle Nicolás Bravo, cerca de la avenida Tratado de Libre Comercio. Al sitio arribaron los vulcanos, quienes combatieron las llamas y lograron sofocarlas.

Trascendió que no hubo personas lesionadas. Hasta el momento se desconoce cómo inició el fuego. En las labores de auxilio participaron patrulleros de la Policía Morelia.

AGENCIA RED 113